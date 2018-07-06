В Мексике более 20 раненых при взрыве находятся в тяжелом состоянии

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Общее число получивших ранения при взрывах пиротехники в мексиканском муниципалитете Тультепек составляет 54 человека, из них 23 находятся в тяжелом состоянии, сообщило в пятницу министерство здравоохранения штата Мехико.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по последним данным, в результате четырех взрывов в мастерских и на складах пиротехники в Тультепеке погибли 24 человека, включая пожарных и полицейских.

Сейчас в больницах остается 41 пациент, получивший ранения в результате происшедшего. Прокуратура штата Мехико сообщила, что уже опознаны и выданы родственникам тела 23 жертв трагедии. Один погибший пока не опознан.

Тультепек известен как место, в котором почти в каждом доме производится различная пиротехническая продукция. После взрывов все работы, связанные с производством пиротехники, приостановлены.