В Мексике более 10 человек погибли в перестрелке преступных группировок

Девятнадцать человек погибли в результате столкновения преступных группировок в приграничном с США мексиканском штате Чиуауа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на прокуратуру штата.

"Службы безопасности, которые прибыли на место столкновения после сообщений о вооруженном конфликте, обнаружили 18 тел гражданских лиц", - говорится в материале издания Milenio.

Сообщается, что двое раненых участников перестрелки были доставлены в больницу города Куаутемок, где один из них скончался.

На месте столкновения изъяты 18 единиц крупного огнестрельного оружия, две гранаты и два автомобиля.