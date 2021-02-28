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В Мексике боевики убили 11 людей

В Мексике боевики убили 11 людей Одиннадцать человек погибли и двое пострадали в результате вооруженного нападения в штате Халиско в Мексике
Другие страны
28 февраля 2021 г. 08:44
В Мексике боевики убили 11 людей

Одиннадцать человек погибли и двое пострадали в результате вооруженного нападения в штате Халиско в Мексике.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, региональная прокуратура заявила о начале расследования.

"На тротуаре улицы Эмилиано Сапата были обнаружены тела 10 безжизненных мужчин с ранениями от огнестрельного оружия. Кроме того, в доме был обнаружен мужчина, по всей видимости, несовершеннолетний, у которого также были телесные повреждения, нанесенные огнестрельным оружием", - говорится в заявлении на сайте прокуратуры штата Халиско.

По информации ведомства, ещё два человека - женщина и ребёнок - получили огнестрельные ранения, им оказана медицинская помощь. Прокуратура штата начала расследование по факту массового убийства.

По информации СМИ, группа вооруженных винтовками лиц на трех автомобилях открыла огонь по группе людей, распивавших спиртное на обочине дороги, после чего скрылась с места нападения. В районе происшествия идет операция силовых структур с участием вертолетов.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada silahlı hücum zamanı 11 nəfər həlak olub

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