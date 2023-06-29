В Мексике боевики похитили 14 сотрудников полиции

Группа вооруженных людей похитила 14 сотрудников полиции в штате Чьяпас на юге Мексики, заявили местные власти. Похищение произошло на дороге, соединяющей город Окозокоаутла с Тустла-Гутьеррес.

Группа вооруженных людей похитила 14 сотрудников полиции в штате Чьяпас на юге Мексики. Похищение произошло на дороге, соединяющей город Окозокоаутла с Тустла-Гутьеррес.

Как передает Report, об этом сообщает информагентство AFP.

В заявлении департамента безопасности и гражданской защиты штата Чьяпас говорится, что началась совместная операция с федеральными силами по спасению похищенных полицейских.

На видео, распространенном в соцсетях, видно, как несколько человек, вооруженных автоматами и бронежилетами, находятся рядом с тремя пикапами, блокирующими шоссе. По сообщению местных СМИ, вооруженные люди остановили автомобиль с сотрудниками полиции, конфисковали их мобильные телефоны и приказали лечь на землю. Спецназовцы забрали с собой мужчин и оставили рядом с автобусом женщин.