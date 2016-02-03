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    ​В Мексике бастующие мусорщики завалили центр города тоннами отходов

    Они требуют вернуть им долги по зарплате за несколько месяцев

    Баку. 3 Февраля. REPORT.AZ/ В Мексике бастующие мусорщики завалили центр города тоннами отходов. Это произошло в Куэрнаваке - столице штата Морелос.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подходы к главным административным зданиям перекрыты гниющим мусором и покрышками.

    В акции участвуют около сотни человек. Они требуют вернуть им долги по зарплате за несколько месяцев. Речь идёт о сумме примерно в три миллиона долларов.

    Куэрнавака располагается примерно в 85 км к югу от Мехико. Населённый пункт благодаря своему климату известен как город вечной весны.

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