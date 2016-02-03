Баку. 3 Февраля. REPORT.AZ/ В Мексике бастующие мусорщики завалили центр города тоннами отходов. Это произошло в Куэрнаваке - столице штата Морелос.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подходы к главным административным зданиям перекрыты гниющим мусором и покрышками.

В акции участвуют около сотни человек. Они требуют вернуть им долги по зарплате за несколько месяцев. Речь идёт о сумме примерно в три миллиона долларов.

Куэрнавака располагается примерно в 85 км к югу от Мехико. Населённый пункт благодаря своему климату известен как город вечной весны.