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В Мексике автобус с паломниками протаранил порядка 15 автомобилей

В Мексике автобус с паломниками протаранил порядка 15 автомобилей Автобус с паломниками в субботу попал в ДТП в районе Малиналько в штате Мехико. Транспортное средство протаранило около 15 легковых автомобилей.
Другие страны
17 апреля 2022 г. 03:22
В Мексике автобус с паломниками протаранил порядка 15 автомобилей

Автобус с паломниками в субботу попал в ДТП в районе Малиналько в штате Мехико. Транспортное средство протаранило около 15 легковых автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Televisa.

В аварии получили травмы по меньшей мере 10 человек.

На место происшествия прибыли несколько бригад медиков и спасателей, которые оперативно оказали помощь пострадавшим. Нескольких из них потребовалось доставить в больницу Мальналько. Сведений о погибших пока не поступало.

Сотрудники компетентных органов приступили к выяснению причин аварии. Согласно предварительным данным, к ней привел отказ тормозной системы автобуса.

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