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В Мексике арестуют силовиков по делу об исчезновении 43 студентов

В Мексике арестуют силовиков по делу об исчезновении 43 студентов Суд в штате Мехико разрешил арестовать несколько десятков военнослужащих и полицейских по делу об исчезновении в мексиканском штате Герреро в 2014 году 43 студентов.
Другие страны
21 августа 2022 г. 07:12
В Мексике арестуют силовиков по делу об исчезновении 43 студентов

Суд в штате Мехико разрешил арестовать несколько десятков военнослужащих и полицейских по делу об исчезновении в мексиканском штате Герреро в 2014 году 43 студентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном заявлении Генпрокуратуры республики.

В общей сложности речь идет о 83 ордерах на арест "20 офицеров и солдат 23 и 41 батальонов сухопутных войск, пяти представителей исполнительной и судебной власти в Герреро, 26 полицейских из Уицуко, шестерых из Игуалы и одного из Кокулы, а также 11 сотрудников полиции Герреро и 14 участников преступной группировки "Геррерос унидос", указывается в документе. Они обвиняются в похищении, пытках, убийствах, воспрепятствовании осуществлению правосудия и участии в организованной преступной деятельности.

В пятницу вечером в Мексике был задержан бывший генеральный прокурор Хесус Мурильо Карам. Он также подозревается в совершении ряда преступлений, связанных с расследованием событий в Герреро в 2014 году. Карам руководил надзорным ведомством с декабря 2012 по февраль 2015 года, когда президентом Мексики был Энрике Пенья Ньето.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada tələbələrin yoxa çıxmasına görə onlarla hərbçi və polis həbs ediləcək

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