В Мексике 90 человек умерли от рекордной жары с середины марта

По меньшей мере 90 человек погибли в Мексике с 17 марта от рекордной жары.

По меньшей мере 90 человек погибли в Мексике с 17 марта от рекордной жары.

Как передает Report , об этом говорится в опубликованном мексиканским Минздравом еженедельном отчете о надзоре за экстремальными температурами.

"В текущий жаркий сезон (с 17 марта по 5 октября) зарегистрировано [связанных с высокими температурами] 90 смертей", - отметили в ведомстве.

К последствиям влияния высоких температур мексиканцы относят тепловые удары, обезвоживание и ожоги. Больше всего человек - 25 - умерло в штате Веракрус на побережье Мексиканского залива и в соседним с ним штате Табаско (15 человек).

В Минздраве также прогнозируют, что в ближайшие дни в стране продолжится волна экстремально высоких температур. В штатах Баха Калифорния и Сонора столбики термометров превысят отместку 45 градусов.