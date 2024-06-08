В Мексике 90 человек умерли от рекордной жары с середины марта

По меньшей мере 90 человек погибли в Мексике с 17 марта от рекордной жары.
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"В текущий жаркий сезон (с 17 марта по 5 октября) зарегистрировано [связанных с высокими температурами] 90 смертей", - отметили в ведомстве.
К последствиям влияния высоких температур мексиканцы относят тепловые удары, обезвоживание и ожоги. Больше всего человек - 25 - умерло в штате Веракрус на побережье Мексиканского залива и в соседним с ним штате Табаско (15 человек).
В Минздраве также прогнозируют, что в ближайшие дни в стране продолжится волна экстремально высоких температур. В штатах Баха Калифорния и Сонора столбики термометров превысят отместку 45 градусов.