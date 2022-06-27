В Мексике 6 полицейских погибли в столкновении с преступниками, еще 4 ранены

Шестеро полицейских погибли в воскресенье в ходе столкновения с преступниками в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики.

Шестеро полицейских погибли в воскресенье в ходе столкновения с преступниками в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило управление общественной безопасности региона в обнародованном заявлении.

В документе отмечается, что стражи порядка вступили в бой с группой гражданских лиц, которые передвигались на 10 бронированных автомобилях и использовали крупнокалиберное оружие. "Шестеро сотрудников погибли при исполнении долга", - говорится в тексте. Еще четверо полицейских получили ранения. Сведений о том, какое из орудующих в регионе преступных сообществ может быть причастно к случившемуся, пока обнародовано не было.

В последние годы Мексика переживает тяжелый кризис в сфере безопасности. В 2021 году, согласно официальным подсчетам, от рук преступников в стране погибли более 33,3 тыс. человек, из них около половины - в штатах Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.

В мае представители властей зарегистрировали свыше 2,8 тыс. умышленных убийств, что стало самым высоким показателем с начала года.