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    В Мексике 30 человек ранены в результате взрыва на трубопроводе нефтегазовой компании Pemex

    По предварительным данным, взрыв произошел на месте незаконной врезки в трубопровод

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек получили ранения в Мексике в результате взрыва на участке трубопровода, принадлежащего государственной нефтегазовой компании Pemex. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в секретариате здравоохранения юго-восточного штата Табаско.

    Ицидент произошел на территории муниципии Карденас.

    На месте происшествия работают подразделения спасателей, кареты скорой помощи доставляют пострадавших в больницы.

    По предварительным данным, взрыв произошел на месте незаконной врезки в трубопровод. Ее осуществили преступники, чтобы воровать топливо, перегоняемое по магистрали. 

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