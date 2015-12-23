В Мексике 30 человек ранены в результате взрыва на трубопроводе нефтегазовой компании Pemex

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек получили ранения в Мексике в результате взрыва на участке трубопровода, принадлежащего государственной нефтегазовой компании Pemex. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в секретариате здравоохранения юго-восточного штата Табаско.

Ицидент произошел на территории муниципии Карденас.

На месте происшествия работают подразделения спасателей, кареты скорой помощи доставляют пострадавших в больницы.

По предварительным данным, взрыв произошел на месте незаконной врезки в трубопровод. Ее осуществили преступники, чтобы воровать топливо, перегоняемое по магистрали.