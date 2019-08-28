В Мексике 23 человека погибли в результате пожара в баре - ФОТО

По меньшей мере 23 человека погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате пожара в баре в Мексике, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По информации генпрокуратуры штата Веракрус, инцидент произошел поздно накануне вечером в баре El Caballo Blanco, расположенном в городе Коацакоалькос в штате Веракрус.

"В результате пожара в баре погибли 23 человека - 8 женщин и 15 мужчин. Тяжелые ранения получили 13 человек", - говорится в заявлении генпрокуратуры.

В настоящее время местные власти выясняют обстоятельства случившегося и причины возникновения пожара. Также прокуратура штата пытается установить, стало ли происшествие "последствием атаки".

Местные СМИ утверждают, что пожар начался после атаки бара с применением коктейлей Молотова. На данный момент эта версия инцидента пока не была подтверждена властями.