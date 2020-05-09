​В Мексике 1906 человек за сутки заразились коронавирусом

Минздрав Мексики обновил статистику заболеваемости коронавирусом в стране, общее число случаев достигло 31 522, включая 3 160 летальных случаев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава эпидемиологии минздрава Хосе Луис Аломиа в ходе ежедневной пресс-конференции, которая транслируется в микроблоге ведомства в Twitter.

"В Мексике 31 522 случаев COVID, четверть из них является активными", - сказал Аломиа.

Общее число случаев за последние сутки выросло на 1 906 (прирост на 6,4%), болеют в настоящий момент 8 048 пациентов (+246).

Число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3 160 (+199 за день), еще 254 летальных случая отмечены как подозрительные. Власти изучают 20 571 подозрение на вирус, общее число исследованных пациентов - 123 446 (+6 235).

Страна, согласно оценкам минздрава, находится на пике эпидемии коронавируса. Начиная со среды медики регистрируют максимальный ежедневный прирост числа заболевших - на уровне 1 900 человек в сутки. Карантинные меры будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах с 18 мая.