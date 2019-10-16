В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль

Армейское подразделение подверглось нападению вооружённой группы в мексиканском штате Герреро, в результате атаки погибли один солдат и 14 гражданских лиц, сообщил на странице Facebook представитель минобороны штата Роберто Альварес, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

“Вооруженная группа напала на подразделение Минобороны, в результате чего погиб военнослужащий, а также 14 вооруженных гражданских лиц”, - сообщил Альварес.

По сообщениям СМИ, на месте происшествия работает генеральный прокурор Мексики Хорхе Баррила.