 Наверх

В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль

В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль

Армейское подразделение подверглось нападению вооружённой группы в мексиканском штате Герреро, в результате атаки погибли один солдат и 14 гражданских лиц, сообщил на странице Facebook представитель минобороны штата Роберто Альварес, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

“Вооруженная группа напала на подразделение Минобороны, в результате чего погиб военнослужащий, а также 14 вооруженных гражданских лиц”, - сообщил Альварес.

По сообщениям СМИ, на месте происшествия работает генеральный прокурор Мексики Хорхе Баррила.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!