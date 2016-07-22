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    ​В Мексике 14 человек стали жертвами вспышки насилия менее чем за сутки

    Преступления были совершены с применением огнестрельного оружия

    Баку. 22 Июля. REPORT.AZ/ Не менее 14 человек, в том числе ребенок, были убиты в Мексике менее чем за сутки.

    Как передает Report, об этом сообщили в четверг правоохранительные органы.

    Всплеск насилия был отмечен в штатах Веракрус, Оахака и Герреро. Преступления были совершены с применением огнестрельного оружия, сведений о задержанных не поступало.

    В штате Оахака неизвестные преступники убили музыканта, его жену и 11-летнего сына. В штатах Веракрус и Герреро были найдены тела в общей сложности восьми мужчин и женщин со следами пыток. Кроме того, в Веракрусе был застрелен журналист Педро Тамайо. Ранее в этом году он на время покидал регион, по некоторым данным, из-за угроз со стороны администрации и правоохранительных органов, однако в итоге вернулся.

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