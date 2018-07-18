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    В Мексике 13 человек убиты в конфликте двух посёлков

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Примерно 20 крестьян пытались начать прополку спорных территорий между населёнными пунктами.

    Тринадцать человек погибли и один пострадал в результате нападения жителей посёлка Сан-Лукас-Икскотепек на жителей другого населённого пункта Санта-Мария-Экатепек в штате Оахака (Мексика).

    Как передает Report, со ссылкой на Life.ru, об этом сообщает местная прокуратура.

    По данным ведомства, около 20 крестьян из Экатепека пытались начать прополку спорных земель между двумя посёлками. В этот момент на них бросились соперники из Икскотепека.

    Среди убитых оказались в том числе две женщины.

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