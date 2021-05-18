В Мексике 124 тысячи человек остались без света из-за сильного шторма

Мексиканская Федеральная комиссия по электричеству экстренно восстанавливает энергоснабжение в приграничном с США городе Нуэво-Ларедо - из-за сильного шторма без света в городе остаются 124 тысячи человек.
"Шторм со скоростью ветра более 150 километров в час привел к прекращению подачи электроэнергии 157 228 пользователям, на данный момент услуга восстановлена для 33 014, что составляет 21%", - говорится в сообщении.
В экстренных работах на поврежденных линиях задействованы 250 специалистов и 118 единиц техники, министерство обороны и ВМФ. Власти не уточнили ориентировочных сроков завершения ремонта - "Комиссия продолжит работы до тех пор, пока подача энергии не будет восстановлена для 100% пользователей".