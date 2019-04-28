​В Мексике 11 человек погибли в результате ДТП с автобусом

Не менее 11 человек, в том числе трое детей, погибли после того, как автобус перевернулся на севере Мексики.

Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters передает Report со ссылкой на ТАСС.

Авария произошла ранним утром в воскресенье, когда автобус с 40 пассажирами следовал из Мехико в расположенный на севере страны город Торреон.

Отмечается, что число погибших может возрасти, как минимум три человека остаются заблокированы под обломками автобуса. Спасательная операция на месте происшествия продолжается. По предварительным данным, водитель автобуса заснул за рулем и потерял управление, после чего транспортное средство перевернулось.