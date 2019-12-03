В Мексике 1 декабря совершили рекордное число убийств за день с начала года

Власти Мексики 1 декабря зарегистрировали 127 умышленных убийств в разных регионах страны, что стало самым высоким показателем такого рода за день с начала текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Noticias MVS со ссылкой на доклад федерального правительства.

В ноябре, согласно официальным данным, в стране совершалось порядка 79 умышленных убийств в день. Наиболее высокий уровень насилия в этом году наблюдается в штатах Гуанахуато, Нижняя Калифорния Северная, Мехико, Халиско и Герреро. В своем выступлении 1 декабря, в первую годовщину вступления в должность, президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством.

С января по октябрь текущего года жертвами умышленных убийств в Мексике стали более 29,5 тыс. человек. Ответственность за небывалый разгул насилия в значительной степени лежит на наркомафии.