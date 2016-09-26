В Мексиканском заливе произошел взрыв на борту танкера с 168 тыс. баррелей нефти

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Мексиканском заливе произошел взрыв на борту танкера, который перевозил 168 тыс. баррелей нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, инцидент произошел вблизи порта Веракрус.

После взрыва на танкере начался пожар. Весь экипаж в составе 31 человека успешно эвакуирован спасателями, прибывшими на место происшествия для тушения пожара.

Согласно информации, причины взрыва неизвестны.

Танкер принадлежит мексиканской государственной нефтяной компании "Рemeх".