 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Мексиканском заливе произошел взрыв на борту танкера с 168 тыс. баррелей нефти

    Танкер принадлежит мексиканской государственной нефтяной компании Рemeх

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Мексиканском заливе произошел взрыв на борту танкера, который перевозил 168 тыс. баррелей нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, инцидент произошел вблизи порта Веракрус.

    После взрыва на танкере начался пожар. Весь экипаж в составе 31 человека успешно эвакуирован спасателями, прибывшими на место происшествия для тушения пожара. 

    Согласно информации, причины взрыва неизвестны.

    Танкер принадлежит мексиканской государственной нефтяной компании "Рemeх".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi