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В Мексиканском заливе при пожаре на платформе Pemex погибли два человека

В Мексиканском заливе при пожаре на платформе Pemex погибли два человека Два человека погибли и один пропал без вести в результате пожара на нефтяной платформе мексиканской государственной компании Pemex в Мексиканском заливе.
Другие страны
8 июля 2023 г. 07:54
В Мексиканском заливе при пожаре на платформе Pemex погибли два человека

Два человека погибли и один пропал без вести в результате пожара на нефтяной платформе мексиканской государственной компании Pemex в Мексиканском заливе.

Как передает Report, об этом сообщила компания на своей странице в Twitter

"К сожалению, два человека из команды, работавшей на объекте, погибли, еще один пропал без вести", - отмечается в сообщении.

Пожар на платформе Nohoch Alfa начался в пятницу около 05:25 (15:25 - бакинское время), была активирована система аварийного отключения. Ранее газета La Jornada заявила о шести пострадавших.

Технические специалисты изучают способы восстановления трубопроводов и соединяющих элементов и ведут работы по восстановлению объекта, отмечается в сообщении компании. Причины произошедшего выясняются.

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