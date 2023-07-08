В Мексиканском заливе при пожаре на платформе Pemex погибли два человека

Два человека погибли и один пропал без вести в результате пожара на нефтяной платформе мексиканской государственной компании Pemex в Мексиканском заливе.

Два человека погибли и один пропал без вести в результате пожара на нефтяной платформе мексиканской государственной компании Pemex в Мексиканском заливе.

Как передает Report, об этом сообщила компания на своей странице в Twitter

"К сожалению, два человека из команды, работавшей на объекте, погибли, еще один пропал без вести", - отмечается в сообщении.

Пожар на платформе Nohoch Alfa начался в пятницу около 05:25 (15:25 - бакинское время), была активирована система аварийного отключения. Ранее газета La Jornada заявила о шести пострадавших.

Технические специалисты изучают способы восстановления трубопроводов и соединяющих элементов и ведут работы по восстановлению объекта, отмечается в сообщении компании. Причины произошедшего выясняются.