В Мексиканском заливе при пожаре на платформе Pemex погибли два человека

Два человека погибли и один пропал без вести в результате пожара на нефтяной платформе мексиканской государственной компании Pemex в Мексиканском заливе.
Как передает Report, об этом сообщила компания на своей странице в Twitter
"К сожалению, два человека из команды, работавшей на объекте, погибли, еще один пропал без вести", - отмечается в сообщении.
Пожар на платформе Nohoch Alfa начался в пятницу около 05:25 (15:25 - бакинское время), была активирована система аварийного отключения. Ранее газета La Jornada заявила о шести пострадавших.
Технические специалисты изучают способы восстановления трубопроводов и соединяющих элементов и ведут работы по восстановлению объекта, отмечается в сообщении компании. Причины произошедшего выясняются.