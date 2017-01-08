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    В мексиканском штате Веракрус более 500 человек арестованы за грабежи

    Волна беспорядков прокатилась по Веракрусу и другим регионам Мексики

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Свыше 500 человек в мексиканском штате Веракрус были арестованы за участие в грабежах магазинов 5 января. 

    Как передает Report, об этом сoобшил ТАСС.

    Как отмечается в обнародованном заявлении генеральной прокуратуры региона, такая мера пресечения была выбрана в связи с тяжестью правонарушений, в совершении которых они подозреваются. Волна беспорядков прокатилась по Веракрусу и другим регионам Мексики в ходе протестов против повышения цен на бензин с 1 января.

    По мнению прокуратуры, арестованные, "возможно, причастны к совершению преступлений террористической направленности и грабежей при отягчающих обстоятельствах", а также ряду других правонарушений. В заявлении надзорного ведомства отмечается, что обвиняемым "может грозить до 30 лет лишения свободы, согласно действующему в штате уголовному кодексу".

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