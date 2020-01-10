​В мексиканском овраге нашли 26 мешков с частями человеческих тел

Сотрудники правоохранительных органов мексиканского штата Халиско обнаружили в овраге 26 мешков, полных человеческих останков.

Как передает Report, об этом сообщили в местной прокуратуре.

Отмечается, что мешки нашли в районе муниципалитета Тонала. На сегодняшний момент поисковые работы завершились. Мешки передали в Институт судебной медицины штата, где эксперты установят, останки скольких людей находились внутри.

В Мексике с конца 2006-го по август 2019 года нашли 3024 тайных захоронения человеческих тел. Официально пропавшими без вести в стране числятся около 60 тысяч человек.