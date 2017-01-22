В мексиканском курортном городе нашли семь обезглавленных тел

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сразу семь обезглавленных тел найдены в воскресенье в мексиканском курортном и портовом городе Мансанильо в штате Колима.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает генеральная прокуратура штата.

Тела были сложены внутри машины такси, угнанной за несколько часов до этого. Автомобиль был брошен на объездной дороге вокруг Мансанильо. Среди убитых – одна женщина и шестеро мужчин. Там же было оставлено так называемое наркопослание, в котором наркомафия обычно объясняет причины убийства членов конкурирующих банд.