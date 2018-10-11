В мексиканском баре взорвалась граната, один человек погиб

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Неизвестные бандиты с разрывными гранатами атаковали в ночь на четверг сразу два бара в мексиканском городе Тустепек штата Оахака, в результате чего погиб один человек и получили ранения еще десять.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает прокуратура Оахаки.

Одна из гранат взорвалась в баре Diva. Еще две гранаты неизвестные бросили в помещение бара Libelula, однако они не взорвались.

Раненых доставили в госпитали, правоохранительные органы начали следствие.

Ранее неизвестные расстреляли автомобиль в штате Нуэво-Леон и убили пятерых находившихся в салоне людей.