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    В мексиканском баре взорвалась граната, один человек погиб

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Неизвестные бандиты с разрывными гранатами атаковали в ночь на четверг сразу два бара в мексиканском городе Тустепек штата Оахака, в результате чего погиб один человек и получили ранения еще десять.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает прокуратура Оахаки. 

    Одна из гранат взорвалась в баре Diva. Еще две гранаты неизвестные бросили в помещение бара Libelula, однако они не взорвались.

    Раненых доставили в госпитали, правоохранительные органы начали следствие.

    Ранее неизвестные расстреляли автомобиль в штате Нуэво-Леон и убили пятерых находившихся в салоне людей.

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