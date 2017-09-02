В Мекке с начала хаджа погибли не менее 39 паломников из арабских стран

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ По крайней мере 39 паломников из арабских стран погибли в Мекке с начала паломничества (хаджа) в этом году.

Как передает Report, свидетельствуют опубликованные газетой Okaz статистические данные.

Больше всего жертв из Египта и Алжира — по восемь человек, пишет газета со ссылкой на данные Генерального статистического бюро Саудовской Аравии. Бюро заявило, что все скончавшиеся были в преклонном возрасте и умерли по естественным причинам — вследствие обострения хронических заболеваний.

Министерство здравоохранения королевства напомнило мусульманам о необходимости избегать совершения хаджа при наличии хронических заболеваний.

Больница долины Мина в Мекке сообщила газете о более чем 2,2 тысячи случаев обращения за медицинской помощью. В основном пациенты жалуются на солнечные удары, заболевания сердца, диабет. В больницу поступили и малолетние дети, которые не выдерживают нагрузок из-за рекордной жары.

На хадже работает несколько мобильных клиник, готовых оказать помощь.