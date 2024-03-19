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В Мехико задержали одного из самых разыскиваемых преступников города

В Мехико задержали одного из самых разыскиваемых преступников города Правоохранительные органы Мехико задержали в понедельник одного из самых разыскиваемых преступников мексиканской столицы по прозвищу Эль Чори ("сэндвич с сосиской" в переводе с испанского - ред.).
Другие страны
19 марта 2024 г. 23:19
В Мехико задержали одного из самых разыскиваемых преступников города

Правоохранительные органы Мехико задержали одного из самых разыскиваемых преступников мексиканской столицы по прозвищу Эль Чори ("сэндвич с сосиской" в переводе с испанского - ред.).

Как передает Report, об этом сообщил глава Секретариата общественной безопасности Пабло Васкес Камачо в Х (ранее Twitter).

"После нескольких месяцев слежки и следственной работы, сотрудники Секретариата общественной безопасности Мехико арестовали в районе Тлальпан Эдуардо "Н", лидера преступной группировки, действовавшей в центральной зоне столицы", - написал Васкес Камачо. Он добавил, что у арестованного изъяты "наркотики, огнестрельное оружие и деньги".

Как сообщило издание El Universal, речь идет о главаре группировки "Союз Тепито" Эдуардо Рамиресе Тибурсио по прозвищу Эль Чори, одного из наиболее разыскиваемых преступников Мехико. За информацию, которая бы привела к его аресту, столичная прокуратура обещала вознаграждение в размере 5 миллионов песо (около $300 тыс. по текущему курсу - ред.). Ему вменяются, в частности, такие преступления, как убийства, похищения, торговля людьми и наркоторговля.

Эль Чори разыскивали более 10 лет. За это время он сумел превратиться в лидера группировки, названной в честь неблагополучного района Тепито, расположенного в историческом центре Мехико, где процветает преступная деятельность: наркоторговля, вымогательство, похищение людей. Как сообщает El Universal, "Союз Тепито" занимается преимущественно вымогательством, крышеванием, а также торговлей наркотиками.

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Версия на азербайджанском языке Mexikoda şəhərin ən çox axtarılan cinayətkarlarından biri saxlanılıb

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