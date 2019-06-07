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В Мехико сообщили об успехах в переговорах с США по пошлинам

В Мехико сообщили об успехах в переговорах с США по пошлинам

В ходе переговоров с США по вопросу введения новых пошлин на ввоз товаров из Мексики делегация латиноамериканской страны сумела добиться небольших успехов. Как сообщает Report cо ссылкой на El Universal, об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. 

"Да, я думаю, что сегодня успехи были. Позднее мы вернёмся к обсуждению ряда предложенных пунктов," - заявил Эбрард.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики из-за миграционного кризиса между двумя странами. 

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