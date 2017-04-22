В Мехико машина въехала в толпу на рынке, есть пострадавшие

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Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Не менее 10 человек получили ранения в столице Мексики, когда автомобиль на полной скорости въехал в уличный рынок.

Как передает Report, об этом сoобщает радио W Mexico.

По данным спасателей, раненые были доставлены в госпитали. Причиной аварии стало превышение скорости и потеря водителем контроля над машиной. Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.

Тиангисы – распространенное явление в Мехико. В разных районах города в течение недели временно перекрываются для движения некоторые улицы, где размещаются торговые точки с разнообразным товаром, в первую очередь с едой.