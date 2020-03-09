В Мехико десятки тысяч людей вышли на марш против насилия в отношении женщин

Порядка 80 тыс. человек в воскресенье приняли участие в марше против насилия в отношении женщин в столице Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в своем Twitter Центр информирования о дорожном движении при управлении общественной безопасности мегаполиса.

Демонстрация, приуроченная к Международному женскому дню, в целом носила мирный характер, однако в ее ходе все же были зафиксированы акты вандализма. Участницы шествия, скрывавшие свои лица под масками и платками, разбили витрины ряда магазинов и ресторанов быстрого питания и расписали их стены лозунгами и оскорблениями.

Позднее группа манифестанток попыталась вступить в столкновения с полицией у Национального дворца - резиденции главы государства - и использовать самодельное взрывное устройство малой мощности. Оно, однако, случайно было приведено в действие внутри группы протестующих, в результате чего по меньшей мере одна женщина получила ожоги. Сведений о пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов не поступало.