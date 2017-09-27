В Мехико число жертв землетрясения возросло до 198 человек

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Тела еще нескольких жертв землетрясения 19 сентября обнаружили спасатели в ходе разбора завалов в столице Мексики. Общее число погибших в мегаполисе достигло к настоящему времени 198 человек.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в своем Twitter национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте.

"Всего (по стране) 337 погибших: 198 в (городе) Мехико, 74 в штате Морелос, 45 - в Пуэбле, 13 - в штате Мехико, шесть - в Герреро, один - в Оахаке", - написал Пуэнте.