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    ​В мечети в Саудовской Аравии произошел взрыв, три человека погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    В ходе взрыва и последующей перестрелки пострадало семь человек

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Саудовской Аравии задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в мечети в городе аль-Ахса на востоке страны, сообщает Report со ссылкой на телевидение Al-Arabiya. 

    В ходе взрыва и последующей перестрелки пострадало семь человек. Один из террористов-смертников успел взорвать себя прямо рядом с мечетью.

    ***14:32

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Не менее трех человека стали жертвами взрыва в мечети на востоке Саудовской Аравии, передает Report со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

    "Три жертвы в результате атаки на мечеть в аль-Ахса на востоке Саудовской Аравии", - передает телеканал со ссылкой на свои источники.

    Сообщается, что после взрыва на месте происшествия также слышна стрельба. 

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