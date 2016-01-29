​В мечети в Саудовской Аравии произошел взрыв, три человека погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Саудовской Аравии задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в мечети в городе аль-Ахса на востоке страны, сообщает Report со ссылкой на телевидение Al-Arabiya.

В ходе взрыва и последующей перестрелки пострадало семь человек. Один из террористов-смертников успел взорвать себя прямо рядом с мечетью.

***14:32

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Не менее трех человека стали жертвами взрыва в мечети на востоке Саудовской Аравии, передает Report со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

"Три жертвы в результате атаки на мечеть в аль-Ахса на востоке Саудовской Аравии", - передает телеканал со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что после взрыва на месте происшествия также слышна стрельба.