В МЧС Казахстана заявили о стабилизации ситуации с пожаром на востоке страны

Спасатели продолжают ликвидацию нескольких очагов возгорания на месте природного пожара в Абайской области на востоке страны.

Спасатели продолжают ликвидацию нескольких очагов возгорания на месте природного пожара в Абайской области на востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил председатель противопожарной службы МЧС Казахстана Нурболат Дербисов.

"По результатам облета: обстановка на месте природного пожара стабилизируется, наблюдаем несколько очагов. Сейчас там работает авиационная техника и наземные силы. Если не будет резких сильных порывов ветра, то будем закольцовывать и продвигаться вглубь лесного массива", - сказал Н.Дербисов.

По его словам, ситуация находится на контроле, ведется круглосуточный мониторинг.

Пожар в природном резервате "Семей орманы" в Абайской области бушует с 8 июня, его площадь достигла 60 тыс. га. В результате стихии погибли 14 человек. По предварительным данным, все погибшие - работники лесного хозяйства. Президент страны объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим.

Быстрому распространению огня способствовала жаркая погода, порывистый ветер и сложный рельеф местности. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать грозовой разряд.