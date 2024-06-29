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В Мавритании проходят президентские выборы

В Мавритании проходят президентские выборы Президентские выборы проходят в Мавритания.
Другие страны
29 июня 2024 г. 17:02
В Мавритании проходят президентские выборы

Президентские выборы проходят в Мавритания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, фаворитом выборов практически все наблюдатели и региональные комментаторы называют действующего президента страны Мохамеда ульд Шейха аль-Газвани, который баллотировался на второй пятилетний срок.

На высший пост также претендуют независимые кандидаты Бирам ульд Дах ульд Абейд, Утума Антуан Сулейман Сумара и Мохамед аль-Амин Муртаджа аль-Вафи, Хамади ульд Сиди аль-Мохтар (от исламистской партии "Тавассуль"), Ид Мохамед Эмбарак (от коалиции левых партий "Надежда Мавритании") и Мамаду Букара Ба (от объединения "Альянс за справедливость и демократию/"Движение за обновление").

В ходе длившейся две недели избирательной кампании претенденты на высший пост активно использовали социальные сети, где представили свои предвыборные программы. Таким образом, политики стремились обратить на себя внимание мавританской молодежи, которая часто пользуется интернет-ресурсами.

Правом отдать голос за одного из семи кандидатов обладает около 1,9 млн граждан республики. Кроме того, выборы пройдут также в восьми зарубежных странах, где проживают большие мавританские общины. Контроль над избирательным процессом осуществляет Национальная независимая избирательная комиссия.

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Версия на английском языке Mauritanians go to polls as Ghazouani seeks re-election

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