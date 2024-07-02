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В Мавритании начались протесты после президентских выборов

В Мавритании начались протесты после президентских выборов Протесты произошли в мавританской столице Нуакшоте, Нуадибу и нескольких городах на юге Мавритании после президентских выборов.
Другие страны
2 июля 2024 г. 17:35
В Мавритании начались протесты после президентских выборов

Протесты произошли в мавританской столице Нуакшоте, Нуадибу и нескольких городах на юге Мавритании после президентских выборов.

Как передает Report, об этом сообщило мавританское агентство Al Akhbar.

Сообщается, что на фоне протестов власти страны отключили интернет на мобильных телефонах.

Президентские выборы в Мавритании состоялись 29 июня. По данным избирательной комиссии, явка составила 55,3%. На выборах победил действующий президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, набравший 56,1% голосов и таким образом переизбранный на второй срок.

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Версия на английском языке Presidential election followed by protests in Mauritania
Версия на азербайджанском языке Mavritaniyada prezident seçkilərindən sonra etirazlar başlayıb

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