В массовых беспорядках в Белграде пострадали 36 человек

В результате массовых беспорядков в столице Сербии Белграде в ночь 9 июля, пострадали 36 человек, 19 из них — сотрудники полиции

В результате массовых беспорядков в столице Сербии Белграде в ночь 9 июля, пострадали 36 человек, 19 из них — сотрудники полиции. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в службе скорой помощи.

Отмечается, что различные травмы получили 19 полицейских и 17 демонстрантов. Одного из сотрудников МВД сбила машина.

По словам министра внутренних дел Небойша Стефановича, у одного из полицейских были сломаны обе ноги.

Протесты в Белграде начались после того, как президент Сербии Александр Вучич заявил о возможном введении новых мер для борьбы с коронавирусом.

Согласно оценкам сербского МВД, 8 июля к зданию парламента пришли порядка 5 тысяч человек.