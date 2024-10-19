В массовой стрельбе на юге ЮАР погибли пять человек, двое детей получили ранения

Пять человек погибли, двое детей получили ранения в результате массовой стрельбы в провинции Восточный Кейп (Восточно-Капская провинция) на юге ЮАР.

Пять человек погибли, двое детей получили ранения в результате массовой стрельбы в провинции Восточный Кейп (Восточно-Капская провинция) на юге ЮАР.

Как передает Report , об этом в субботу сообщила местная полиция.

Согласно информации, инцидент произошел в пятницу вечером в районе Нченджана. Все жертвы были членами одной семьи.

Это произошло всего через неделю после того, как в Кумбу были застрелены шесть человек, и менее чем через месяц после того, как 18 человек были убиты в Лусикисики, оба случая произошли в той же провинции.

Уточняется, что члены семьи спали в двух разных домах, когда двое неизвестных мужчин вошли и застрелили их. В результате инцидента погибли двое мужчин и три женщины. Двое детей, выживших после нападения, смогли бежать и уведомить соседей, которые затем вызвали полицию.

Полиция продолжает разыскивать подозреваемых.

ЮАР, согласно подсчетам службы Datapandas, входит в тройку стран мира с наиболее высоким уровнем преступности. По данным местной партии "Демократический альянс", в 2024 году в стране в сутки совершалось в среднем 75 убийств.