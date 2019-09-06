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В Марселе юноша напал с ножом на работников школы

В Марселе юноша напал с ножом на работников школы

Две работницы начальной школы во французском Марселе пострадали в результате нападения неизвестного, вооруженного ножом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что нападение произошло в учебном заведении примерно в 06:30 по местному времени. 17-летний юноша зашел в столовую и ударил ножом в живот одну из нянь, вторая сотрудница, находившаяся рядом, получила несколько ударов кулаком. Обоих женщин немедленно доставили в больницу. 

Спустя пару часов полицейские задержали подозреваемого.

Полиция департамента Буш-дю-Рон сообщила, что нападавший был один. 

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