В Марселе прошли протесты против заходящих в порт круизных лайнеров

В порту города Марселя во Франции прошла акция протеста экоактивистов, выступающих против круизных лайнеров, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

В порту города Марселя во Франции прошла акция протеста экоактивистов, выступающих против круизных лайнеров, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

18 июня активисты вышли в море на собственных лодках и каяках с плакатами, призывающими остановить поток круизных лайнеров, пришвартовывающихся в порту Марселя. Некоторые из протестующих задавали вопросы о том, кому выгодно обилие таких кораблей.

Протесты активистов вызывает уровень загрязнения, которое провоцируют в водах марсельского порта круизные лайнеры — Марсель находится на 12 месте в Европе среди самых загрязненных кораблями городов. Кроме того, экологи отмечают повышенный уровень шума, который вызывают лайнеры особенно в пиковый летний сезон.