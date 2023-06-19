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В Марселе прошли протесты против заходящих в порт круизных лайнеров

В Марселе прошли протесты против заходящих в порт круизных лайнеров В порту города Марселя во Франции прошла акция протеста экоактивистов, выступающих против круизных лайнеров, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.
Другие страны
19 июня 2023 г. 18:00
В Марселе прошли протесты против заходящих в порт круизных лайнеров

В порту города Марселя во Франции прошла акция протеста экоактивистов, выступающих против круизных лайнеров, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

18 июня активисты вышли в море на собственных лодках и каяках с плакатами, призывающими остановить поток круизных лайнеров, пришвартовывающихся в порту Марселя. Некоторые из протестующих задавали вопросы о том, кому выгодно обилие таких кораблей.

Протесты активистов вызывает уровень загрязнения, которое провоцируют в водах марсельского порта круизные лайнеры — Марсель находится на 12 месте в Европе среди самых загрязненных кораблями городов. Кроме того, экологи отмечают повышенный уровень шума, который вызывают лайнеры особенно в пиковый летний сезон.

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