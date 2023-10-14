О нас

В Марселе произошла поножовщина в супермаркете, пострадали несколько человек

В Марселе произошла поножовщина в супермаркете, пострадали несколько человек Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета на северо-востоке Марселя.
Другие страны
14 октября 2023 г. 18:14
В Марселе произошла поножовщина в супермаркете, пострадали несколько человек

Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета на северо-востоке Марселя.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Provence.

По ее информации, в результате нападения ранения получили по меньшей мере три человека.

Инцидент произошел в районе Шартрё. По предварительным данным, посетитель вступил в спор с одним из продавцов, в ходе перепалки первый достал нож. Когда продавец и двое других покупателей попытались утихомирить агрессивно настроенного мужчину, тот нанес им несколько ударов ножом.

После стычки нападавший покинул место происшествия, его разыскивает полиция.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransada mağazada silahlı insident olub, xəsarət alanlar var

Самое читаемое

Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
7 октября 2023 г. 23:35
В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
ФотоВ Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
8 октября 2023 г. 23:24
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
Депутат Милли Меджлиса будет наблюдать за парламентскими выборами в Польше
10 октября 2023 г. 19:20
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2023)
11 октября 2023 г. 09:15
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию
Ильхам Алиев: Передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию
7 октября 2023 г. 23:41
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
​​​​​​​Чистая прибыль ведущего производителя чая в Азербайджане выросла на 52%
9 октября 2023 г. 18:20
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
Израиль одобрил решение о призыве еще 360 тыс. резервистов
10 октября 2023 г. 15:49
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
11 октября 2023 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi