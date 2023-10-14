В Марселе произошла поножовщина в супермаркете, пострадали несколько человек

Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета на северо-востоке Марселя.
Как передает
По ее информации, в результате нападения ранения получили по меньшей мере три человека.
Инцидент произошел в районе Шартрё. По предварительным данным, посетитель вступил в спор с одним из продавцов, в ходе перепалки первый достал нож. Когда продавец и двое других покупателей попытались утихомирить агрессивно настроенного мужчину, тот нанес им несколько ударов ножом.
После стычки нападавший покинул место происшествия, его разыскивает полиция.