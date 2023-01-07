В Марселе посольство Турции забросали "коктейлями Молотова"

Неизвестные устроили погром и забросали коктейлями Молотово посольство Турции во французском городе Марсель.

Неизвестные устроили погром и забросали "коктейлями Молотова" посольство Турции во французском городе Марсель.

Как передает Report со ссылкой на BFM TV , инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января.

Известно, что событие произошло около 02:00 в 8-м округе города. По словам свидетелей, четыре человека бросили в турецкое посольство "коктейли Молотова". После этого они сразу скрылись.

Правоохранителям удалось задержать двух из них: одного на месте происшествия, а второго - на площади Кастеллан. Еще двое мужчин смогли скрыться. Их разыскивает полиция.

Позже оказалось, что задержанные являются членами РКК. Их заключили под стражу и открыли уголовное производство.