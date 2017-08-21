В Марселе автомобиль врезался в автобусную остановку: погиб человек

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ На юге Франции в Марселе машина врезалась в автобусную остановку, один человек погиб и один пострадал. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в местной полиции.

Водитель автомобиля арестован.

Полиция пока не сообщает, рассматривает ли она этот инцидент как теракт.

По информации AFP, водитель автомобиля сначала наехал на одну остановку, в результате чего погиб прохожий. После чего тот же самый водитель совершил наезд на другую остановку.

По данным издания La Provence, столкновение произошло в районе Старого порта.

Полицейские советуют жителям пока воздерживаться от прогулок в эту часть города.