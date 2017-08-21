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    В Марселе автомобиль врезался в автобусную остановку: погиб человек

    Полицейские советуют жителям пока воздерживаться от прогулок в эту часть города

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ На юге Франции в Марселе машина врезалась в автобусную остановку, один человек погиб и один пострадал. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в местной полиции.  

    Водитель автомобиля арестован.

    Полиция пока не сообщает, рассматривает ли она этот инцидент как теракт.

    По информации AFP, водитель автомобиля сначала наехал на одну остановку, в результате чего погиб прохожий. После чего тот же самый водитель совершил наезд на другую остановку.

    По данным издания La Provence, столкновение произошло в районе Старого порта.

    Полицейские советуют жителям пока воздерживаться от прогулок в эту часть города.

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