​В Марокко зафиксирован новый суточный рекорд заражений COVID-19

Новое рекордное число заражений коронавирусом за сутки зафиксировано в Марокко - 563.

Общее количество заразившихся в стране достигло 10 907.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду министерство здравоохранения.

Со 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 216 человек, выздоровели 8 468. Тесты у 580 850 человек дали отрицательный результат. По данным Минздрава, средний показатель смертности в стране продолжает находиться на сравнительно низком уровне на протяжении последних недель, в настоящее время он составляет 2,2%. За последние 24 часа в Марокко вылечился 61 человек, умерли два пациента.

Наибольшее число инфицированных (28,99%) зарегистрировано в регионе Касабланка - Сеттат. За ним следует регион Марракеш - Сафи (16,53%), на третьем месте расположился столичный Рабат - Сале - Кенитра (16,26%). Четвертую позицию занимает северный регион Танжер - Тетуан - Эль-Хосейма (15,53%), на пятом месте находится Фес-Мекнес (10,54%).

Напомним, что ранее в июне правительство Марокко приняло решение продлить до 10 июля действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта для борьбы с распространением COVID-19. При этом с 11 июня в стране смягчены ограничительные меры - возобновилась промышленная и торговая деятельность. Однако в крупных городах (включая Касабланку, Марракеш, Танжер, Фес, Рабат и ряд других) строгие предписания сохранены, осталась в силе необходимость наличия разрешения от властей и работодателя для перемещений по улице, поездок в магазин и по делам.

По всей стране остаются закрытыми кафе, рестораны, бани, пляжи, театры и кинотеатры. По-прежнему запрещены массовые собрания, празднования, культурные и спортивные мероприятия, закрыты все мечети. С 7 апреля ношение защитных масок является обязательным для всех, кому разрешено выходить на улицу. Нарушителям грозит тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев или денежный штраф.