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В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян Министерство здравоохранения Марокко сообщило в четверг о первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в королевстве.
Другие страны
2 июня 2022 г. 14:49
В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Министерство здравоохранения Марокко сообщило в четверг о первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в королевстве.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Первый случай обезьяньей оспы зафиксирован в Марокко: это прибывший из европейской страны гражданин... его состояние стабильное и не вызывает опасений, он находится под контролем врачей", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что круг контактировавших с пациентом установлен, однако ни у кого из них пока не проявились симптомы заболевания.

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Версия на английском языке Morocco reports first monkeypox case

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