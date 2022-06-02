В Марокко зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Министерство здравоохранения Марокко сообщило в четверг о первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в королевстве.

Министерство здравоохранения Марокко сообщило в четверг о первом подтвержденном случае обезьяньей оспы в королевстве.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Первый случай обезьяньей оспы зафиксирован в Марокко: это прибывший из европейской страны гражданин... его состояние стабильное и не вызывает опасений, он находится под контролем врачей", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что круг контактировавших с пациентом установлен, однако ни у кого из них пока не проявились симптомы заболевания.