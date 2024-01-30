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В Марокко задержали активистов террористической сети

В Марокко задержали активистов террористической сети Органы безопасности Марокко во время операций в городах Танжер, Касабланка, Бени-Мелляль и Инзеган задержали четырех активистов террористической сети в возрасте от 35 до 40 лет.
Другие страны
30 января 2024 г. 20:59
В Марокко задержали активистов террористической сети

Органы безопасности Марокко во время операций в городах Танжер, Касабланка, Бени-Мелляль и Инзеган задержали четырех активистов террористической сети в возрасте от 35 до 40 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press (МАР).

Злоумышленники занимались вербовкой и отправкой боевиков для вступления в ряды филиала террористической организации ИГИЛ, действующего в африканской зоне Сахеля и Сахары. Они также координировали свои действия с главарями ИГИЛ в этом регионе, отмечает МАР.

При обысках силовики обнаружили и изъяли электронные устройства, холодное оружие, денежные средства, капюшоны, перчатки, а также винтовку.

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