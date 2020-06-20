​В Марокко за сутки число случаев COVID-19 выросло в семь раз

Число новых случаев заражения коронавирусом в Марокко за сутки выросло в семь раз по сравнению с предыдущими и стало рекордным с начало пандемии - зафиксированы 539 новых случаев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из опубликованных минздравом страны данных.

Согласно данным минздрава на вечер пятницы, за сутки были зафиксированы 539 новых случаев заражения, что является рекордным показателем с начала эпидемии в стране. В четверг вечером министерство сообщало всего о 77 новых случаях.

"457 из новых случаев зарегистрированы в столичном районе Рабат/Сале/Кенитра, симптомов у них нет", - цитирует агентство MAP главу Департамента инфекционных заболеваний Хинд аз-Зейн. По данным агентства, эти 457 человек работали на предприятии по сбору и упаковке фруктов.

"Новых смертей от заболевания не зафиксировано, таким образом, общее число скончавшихся не изменилось и составляет 213 человек", - заявила аз-Зейн.

Напомним, что всего в королевстве со 2 марта, когда власти сообщили о первом заболевшем коронавирусом, зарегистрированы 9 613 случаев COVID-19, выздоровели 8 117 человек.

В Марокко произведено более 496 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее власти Марокко приняли решение продлить до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения для борьбы с эпидемией.

Правительство также предоставило главе МВД полномочия, позволяющие смягчать введенные в рамках ЧП ограничения в тех районах страны, где эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.

В рамках режима ЧП, введенного 20 марта, власти могут принимать меры по недопущению передвижения граждан за пределами их мест проживания, за исключением крайней необходимости, запрещать массовые собрания. Введено также обязательное использование медицинских масок для покидающих места проживания всех людей. За нарушения этих мер предусмотрены денежные штрафы, тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев. На время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения, с 15 марта полностью приостановлено международное авиасообщение.