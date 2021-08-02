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В Марокко ужесточат коронавирусные ограничения

В Марокко ужесточат коронавирусные ограничения Правительство Марокко в понедельник приняло ряд ограничительных мер, которые вступят в силу 3 августа, в связи со значительным увеличением числа случаев заражения коронавирусом и смертей из-за последствий COVID-19.
Другие страны
2 августа 2021 г. 23:11
В Марокко ужесточат коронавирусные ограничения

Правительство Марокко в понедельник приняло ряд ограничительных мер, которые вступят в силу 3 августа, в связи со значительным увеличением числа случаев заражения коронавирусом и смертей из-за последствий COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в коммюнике кабинета министров.

Согласно решению властей, увеличена продолжительность комендантского часа - со вторника он будет длиться с 21:00 до 5:00. С 23 июля по настоящее время он длился с 23:00 до 4:30.

Кафе, рестораны, бани, тренажерные залы и закрытые бассейны должны закрываться в 21:00, указано в документе. В собраниях и мероприятиях на открытом воздухе и в закрытых помещениях смогут принимать участие не более 25 человек. В случае превышения этого числа необходимо получить разрешение от местных властей.

Отели и другие туристические объекты должны работать на 75% от общей вместимости. Кроме того, правительство призвало поощрять работу в удаленном формате как в государственном, так и в частном секторе, когда это возможно.

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