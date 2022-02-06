В Марокко умер мальчик, который упал в колодец

Марокканские спасатели в субботу вечером вытащили пятилетнего Райяна Аурама из колодца глубиной 32 м в деревне Игран (в провинции Шефшауэн на севере страны), в котором он провел пять дней. Но, как выяснилось, ребенок умер.

Марокканские спасатели в субботу вечером вытащили пятилетнего Райяна Аурама из колодца глубиной 32 м в деревне Игран (в провинции Шефшауэн на севере страны), в котором он провел пять дней. Но, как выяснилось, ребенок умер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационный портал Medias24.

Днем 1 февраля отец мальчика Халед Аурам, по его словам, чинил колодец, когда вдруг находившийся рядом с ним сын упал в узкий проем.

Чтобы достать ребенка из колодца, власти задействовали экскаваторы, которые в присутствии инженеров и топографов аккуратно убирали слои грунта, чтобы избежать обвала. Задачу усложнял риск оползня из-за характера почвы - некоторые ее слои песчаные, а другие каменистые. Чтобы мальчик не задохнулся, ему спускали кислородную трубку.

За операцией по спасению мальчика, упавшего в высохший и узкий (диаметром 45 см) колодец, в течение последних нескольких дней наблюдали не только миллионы марокканцев, но и жители других стран арабского мира. Трансляции и прямые включения вели ведущие телеканалы.

На месте операции практически круглые сутки находились сотрудники спасательных служб, силовики, местные жители и люди, приехавшие из разных областей Марокко поддержать семью Райяна. Хэштэг "Спасите Райяна!" на текущей неделе занимал одно из лидирующих мест в марокканском сегменте интернета.

Король Мухаммед VI выразил соболезнования в связи со смертью Райяна. Как сообщили в канцелярии дворца, монарх позвонил родителям мальчика, чтобы выразить им свои "глубочайшие соболезнования и искреннее сострадание". Мухаммед VI также выразил признательность представителям различных органов власти и общественным деятелям за проявленную солидарность и сочувствие.

Премьер-министр Азиз Ахеннуш со своей стороны написал в социальной сети Facebook, что "с большой печалью и горем получил известие о том, что мальчик Райян умер после нескольких дней страданий". "В связи с этим печальным событием от имени всех членов правительства я выражаю глубочайшие соболезнования родителям ребенка".