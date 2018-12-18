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    В Марокко у горы Тубкаль убиты два альпиниста из Европы

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В окрестностях самой высокой вершины Марокко - горы Тубкаль - убиты два альпиниста из Европы. Тела норвежца и датчанина были обнаружены в понедельник утром французскими туристами, передает Report.

    Оба альпиниста скончались от ножевых ранений в области шеи, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство EFE. Расследование убийства ведется под надзором генеральной прокуратуры Марокко.

    Вершина Тубкаль в Атласских горах расположена на северо-западе Африки. Ее высота 4165 метров. Гора находится южнее города Марракеш в одноименном нацпарке. Тубкаль очень популярна среди туристов в любое время года.

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