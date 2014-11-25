В Марокко сильные наводнения привели к гибели более 30 человек

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ По меньше мере 32 человека стали жертвами сильного наводнения на юге Марокко, еще 6 пропали без вести.

Как передает Report, причиной стихии стали сильные ливни, которые обрушились на юг королевства в минувшие выходные, особенно пострадала провинция Гуэльмим, где погибли 24 человека.

Эта область расположена в 200 км южнее известного курортного города Агадир.

Спасательные службы Марокко сообщают о том, что им удалось спасти из зоны бедствия 214 жителей, которые оказались заложниками стихии.

Король Марокко Мохамед дал распоряжения принять все самые “необходимые меры для спасения пострадавших и оказания помощи семьям жертв погибших”.

Настоящий хаос творится на дорогах в южных районах. Многочисленные ДТП также стали причиной смертельных случаев и травм. Жители говорят, что в регионе не было много лет таких масштабных наводнений.