​В Марокко с 24 июня откроются кафе

Ослабления режима ограничительных мер, введенных в марте в связи с пандемией, вступают в силу в Марокко с 24 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном совместном заявлении МВД и министерства промышленности, инвестиций, торговли и цифровой экономики.

"Органами государственной власти принято решение перейти к следующему этапу ослабления режима ограничительных мер, учитывая необходимость установить равновесие между развитием эпидемиологической ситуации в королевстве и требованиями постепенного возвращения к нормальной жизни и возрождения национальной экономики", - указано в коммюнике.

Так, кафе и ресторанам будет разрешено предоставлять свои услуги на месте, но при использовании только 50% посадочных мест. Коммерческая деятельность возобновится во всех торговых центрах и комплексах, открыты зоны отдыха и развлечений, спортивные залы и хаммамы, но при использовании только 50% от общей вместимости пространства.

Кроме того, с 24 июня будет возобновлена деятельность, связанная с производством аудиовизуальной и кинематографической продукции. Восстанавливается транспортное и железнодорожное сообщение между городами, а также внутреннее авиасообщение. Власти отмечают, что снятие ограничительных мер должно сопровождаться "тщательным исполнением профилактических мер, включая ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции и правил гигиены".

Отдельно в коммюнике министерств прописаны правила для двух зон - территории страны, где число заразившихся равно нулю или сведено к минимуму, и территории страны, где пока сохраняются очаги инфекции.

Для первой зоны власти с 24 июня вводят разрешение для поездок между регионами при предъявлении национального электронного удостоверения личности. Открываются пляжи с обязательным соблюдением социальной дистанции, а также возобновляется внутренний туризм. Снова могут работать объекты туристического сектора, но при использовании только 50% от общей вместимости пространства.

Для второй зоны (к которой относятся лишь несколько крупных городов, включая Марракеш и Танжер) с 24 июня отменяется предписание закрывать магазины в 20:00, разрешается деятельность парикмахерских и салонов красоты, но при использовании только 50% от общей вместимости пространства. Кроме того, будут открыты общественные места, включая парки и сады, снова будут разрешены занятия индивидуальными видами спорта, такими как ходьба и езда на велосипеде.

При этом жители второй зоны должны иметь при себе специальное разрешение для выезда за пределы префектуры или провинции, в которой они проживают.

По решению властей, на территории всего Марокко пока останутся закрытыми музеи, кинотеатры, театры, общественные бассейны. Запрещены массовые собрания, церемонии свадеб и похорон.

В правительстве подчеркнули, что "в случае новых вспышек заражений будут приняты все необходимые меры для сдерживания и смягчения негативных последствий пандемии".